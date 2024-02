Les 10 lyonnais les plus connus de France

Si Lyon est une des plus grandes villes de France, elle recense forcément de nombreuses personnalités publiques. Elles ont toutes contribué d’une manière ou d’une autre à ce que Lyon s’enrichisse, tant sur un terrain de sport qu’en cuisine comme sur scène et bien d’autres… Alors voici les 10 Lyonnais les plus connus en France !

Stéphane Bern

14 novembre 1963

Journaliste



Le 14 novembre 1963, Louis Bern et Mélita donnent naissance à Stéphane Bern à Lyon. Dès ses 4 ans, il quitte la Capitale des Gaules pour Nancy, puis à Paris à l’âge de 10 ans. Lors de ses nombreux séjours chez ses grands-parents au Luxembourg, le petit garçon se prend de passion pour l’histoire et la monarchie. Il reviendra à Lyon pour intégrer l’Ecole supérieur de commerce de Lyon. Il en sortira diplômé en 1985 mais se dirigera vers le journalisme. Dès lors, il intégrait la rédaction de plusieurs magazines et prendra du temps pour s’investir dans la radio, puis dans la télévision. Animateur de nombreuses émissions historiques, Stéphane Bern présentera le mariage de Kate Middleton et William d’Angleterre. Il sera sacré en juin 2014 chevalier de l’ordre de l’Empire britannique. En 2022, il s’est pacsé avec Yori Bailleres.

Karim Benzema

19 décembre 1987

Footballeur



Né en 1987 à Lyon, Karim Benzema est celui que l’on surnomme KB9. Qualifié comme l’un des meilleurs attaquants du monde, Karim Benzema a fait ses débuts à l’Olympique lyonnais où il a signé son premier contrat professionnel en 2005. En 2009, le joueur intègre le Real Madrid. Rempli de titre, KB9 est le meilleur buteur français de la Ligue des champions et le cinquième meilleur buteur de l’équipe de France. Il a été nommé 4 fois pour le Ballon d’or et l’a remporté en 2022. La même année il remportait le titre du joueur de l’année de l’UEFA. Papa de trois enfants, Karim Benzema joue aujourd’hui dans le club saoudien Al-Ittihad.

Alexandre Astier

16 juin 1974

Réalisateur, acteur, producteur, scénariste, metteur en scène, monteur, compositeur, musicien, humoriste



Il est surtout connu pour son rôle dans la série Kaamelott qu’il a réalisé, joué et interprété. Mais ce dernier a fait ses débuts dans le monde de la musique en entrant au conservatoire de Lyon à l’âge de 6 ans. Très vite, il connaitra la scène en suivant des cours de théâtre, puis d’écriture. En 2003, Alexandre Astier remporte le prix du public 2003 du Festival Off-Courts avec « Dies iræ ». En 2012, il lance son premier long-métrage « David et Madame Hansen », où là encore il y participe sous tous les angles. Il recense au total plus de 25 films et séries tournés.

Florence Foresti

8 novembre 1973

Humoriste, actrice

Sa passion pour l’humour démarrait en CE2 lorsqu’elle remportait les concours de comédie de son professeur passionné de théâtre. Après l’obtention de son baccalauréat, Florence Foresti s’inscrit à l’ARFIS, une école des métiers du cinéma et de l’audiovisuel ou elle en sortira infographiste. A côté, l’humoriste française continue ses cours de théâtre. C’est en 1998 qu’elle commença les cafés-théâtres de Lyon avec son trio. Très vite repérée, Florence Foresti produit son premier one-woman-show en 2001. Ensuite, elle intègre le monde de la télévision avec l’émission de Stéphane Bern 20h10 Pétantes, puis elle passera sur France 2. En 2006, elle remplit son premier Olympia. Par-dessus ses nombreuses scènes et films, Florence Foresti devient la maîtresse de cérémonie des César le 28 février 2020.

Jean-Michel Jarre

24 août 1948

Auteur compositeur français



Né dans le quartier de la Croix-Rousse, Jean Michel Jarre a grandi dans une famille de musiciens. Alors qu’il n’était que vendeur dans la société Teppaz, électrophone portatif, il a contribué à la création de la première table de mixage destinée à la radio française pour ensuite devenir directeur technique de Radio Lyon. Jean-Michel Jarre a essayé de nombreux instruments de musique et prend des cours au Conservatoire de Paris. En 1960, il commence à jouer avec plusieurs groupes de rock et de jazz. Il remportera le prix du tremplin de la Foire de Paris avec le groupe Mystères IV. En 1969, il commencera à composer seul et en 1976 il sort son incontournable album Oxygène. Si Jean-Michel Jarre collectionne les trophées, il est surtout entré dans le livre Guinness des records pour l’organisation d’un concert géant Place de la Concorde à Paris qui a rassemblé plus d’un million de spectateurs le 14 juillet 1979. L’artiste continue sa réussite musicale et revient en 2016 avec Oxygène 3 à l’occasion du 40ème anniversaire de l’album.

Antoine de Saint-Exupéry

29 juin 1900

Ecrivain et pilote



Connu mondialement pour son livre Le Petit Prince publié en 1943, Antoine de St-Exupéry est né en 1900 à Lyon dans une famille noble. Très jeune, il se prend de passion pour les avions et passe son baptême de l’air à 12 ans. Si l’école n’est pas son fort, il penche plutôt pour l’écriture. Après son baccalauréat, il intègre des études d’architecture et de beaux-arts suite à ses échecs d’admissions à l’Ecole navale. C’est au final en rejoignant l’armée en 1921 à Starsbourg qu’il devient mécanicien dans l’aviation puis pilote. Malheureusement, il se tournera vers le journalisme suite aux difficultés de son employeur. Pendant toute sa vie, Antoine de St-Exupéry continue d’écrire, même durant la seconde guerre mondiale où il servait la France. C’est d’ailleurs lors de son exil en Amérique que ce dernier écrit Le Petit Prince. A l’âge de 44 ans, l’écrivain et pilote disparait lors d’un vol qu’il menait.

Paul Bocuse

11 février 1926 – 20 janvier 2018

Chef de cuisine



Cuisinier de génération en génération, Paul Bocuse est la figure mondiale de la gastronomie Française. Formé dans un premier temps par « La Mère Brazier » et Fernand Point, le jeune homme de l’époque prend tout de suite goût au domaine. Il partira ensuite sur Paris pour continuer sa formation. En 1956, Paul Bocuse rentre pour retrouver l’entreprise familiale à l’Hôtel du Pont de Collonges. De là, l’Abbaye nait et en 1961 le chef remporte le titre de meilleur ouvrier de France. En 1980, il s’associe à Roger Vergé et Gaston Lenôtre pour ouvrir un pavillon français dans le Walt Disney d’Orlando. En 1987, il crée le concours Mondial de la Cuisine, nommé le Bocuse d’Or. En 1989, il est désigné Cuisinier du siècle et déclaré Pape de la Gastronomie. En 1990, il ouvre l’institut Paul Bocuse et en 2004 la Fondation Paul Bocuse.

Mimie Mathy

8 juillet 1957

Actrice



Très tôt les parents de la jeune fille lui apprendront à accepter sa différence. Mimie Mathy, actrice de la célèbre série Joséphine ange gardien a su rapidement se diriger vers les métiers artistiques. En 1979, elle s’inscrit à l’Atelier de comédie musicale à Nice. Dès 1982 Mimie Mathy est à l’affiche au théâtre du Point-Virgule à Paris, suite à ses passages à la télé dans l’émission Fugues à Fugain sur TF1. En 1993, l’actrice souhaite se consacrer à la fiction et joue dans « une nounou pas comme les autres » puis dans la fameuse série « Joséphine ange gardien ». En 2003, elle remporte le prix de la meilleure comédienne de fiction. Depuis, elle continue les tournages.

Les Frères Lumière

1862 & 1864

Ingénieurs



Auguste et Louis Lumières sont très certainement les frères les plus connus. Fils d’un père industriel, peintre et photographe, les deux frères ont révolutionné le monde du cinéma. C’est en 1894 que tout commence lorsque les deux pionniers examinent le kinétoscope de Thomas Edison. Ils adhèrent tout de suite avec le concept de diffuser des images, mais cet outil ne permet qu’une vision individuelle. Dès l’été 1894, Louis Lumières imagine la toute première caméra naît dans l’usine de Lyon-Montplaisir. Cette dernière est apte à la prise de vues, au tirage des copies et à la projection, qu'il baptise « Cinématographe ».







Et voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur les 10 Lyonnais les plus connus ! Ils proviennent tous d’un secteur différent et ont pourtant contribué à faire de Lyon une ville riche en personnalités. Pour continuer d'en savoir plus sur la capitale des Gaulles, découvrez les 10 plus grosses entreprises de la région !