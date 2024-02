Justin Timberlake annonce un concert près de Lyon !

Le chanteur américain se produira sur la scène de la LDLC Arena le 6 septembre 2024.

Ce sera dans le cadre de sa tournée mondiale "The Forget Tomorrow World Tour", que Justin Timberlake se rendra à la LDLC Arena à Décines-Charpieu. Après la sortie de son dernier album "Everything I Thought It Was", prévue pour le 15 mars 2024, il entamera sa tournée à travers le globe.

Pour sa seule date de concert dans l’hexagone, Justin Timberlake se produira à Lyon.

Le 29 février, les billets seront disponibles en prévente sur la billetterie en ligne. Cette dernière ouvrira ensuite le 1er mars.