Vent violent : le Rhône en vigilance jaune

Attention dans vos déplacements.

Un fort coup de vent est prévu ce jeudi sur une bonne partie du pays. Météo France a d’ailleurs placé ce jeudi 24 départements en vigilance orange vent violent. Les régions concernées sont la Normandie, les Hauts-de-France ou encore l’Ile-de-France où des rafales à plus de 100km/h sont attendues.

Le Rhône ne sera pas épargné par ce que les météorologues appellent un "jet stream" ou un "rail de dépressions". Le vent soufflera dès ce jeudi matin à plus de 50 km/h. Il sera encore plus fort dans l’après-midi avec des rafales à plus de 90 km/h prévues sur l’agglomération lyonnaise et le département. Un retour au calme est attendu cette nuit.