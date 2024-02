Les lignes A, B et C du métro lyonnais perturbées ce mercredi

Une panne informatique est avancée par TCL.

Les voyageurs vont devoir prendre leur mal en patience ce mercredi matin : la ligne A du métro lyonnais est à l’arrêt, une panne informatique est avancée par TCL. Il n’y aura pas de reprise avant 10h. Des bus prennent le relais pour desservir les stations de Charpennes à La Soie.

Concernant la ligne B, les métros circulent uniquement de St-Genis-Laval Hôp. Sud à Part-Dieu. Les stations de Charpennes Charles Hernu à Brotteaux ne sont plus desservies. Là aussi, la reprise de la circulation est estimée à 10h.

La ligne C est aussi touchée par cette panne informatique, et circule uniquement de Croix-Rousse à Hôtel de Ville Louis Pradel. Les stations de Hénon à Cuire ne sont plus desservies jusqu’à 10h. TCL recommande d’emprunter la ligne de bus C13.