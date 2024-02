Un nouveau week-end chargé sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes

Les embouteillages seront de nouveau au rendez-vous ce week-end à l’occasion d’un chassé-croisé des vacances de février.

Les vacances de février se poursuivent pour l’académie de Lyon. Bison Futé hisse le drapeau orange ce vendredi en Bourgogne et dans l’Est dans le sens des départs.

Sans surprise, la journée de samedi sera la plus compliquée avec du rouge en Auvergne-Rhône-Alpes pour les départs et de l’orange en Ile-de-France dans le sens des retours. "Les axes en direction des massifs montagneux seront très encombrés tout au long de la journée en particulier les autoroutes A40 et A43", précise Bison Futé.

Le mieux sera encore de partir ou de revenir dimanche, journée classée verte au niveau national dans les deux sens de circulation.