Les 5 stations de ski les plus proches de Lyon

On dit souvent que Lyon est parfaitement située : près de la mer et proche des montagnes. Pour vous le prouver, Radio Espace a préparé pour vous une liste des 5 stations de ski les plus proches de Lyon ! Parce que oui, aller skier en moins de 2h de chez soi c’est possible…

PLANS D’HOTONNES

1h20 de Lyon

https://www.plateauderetord.fr/

Elle est la station la plus proche de Lyon. Avec un domaine praticable de 150km, la station des Plans d’Hotonnes offre une multitude d’activités. Côté ski nordique, le plateau comprend une zone d’initiation. Il y a également 11 sentiers de raquettes. Enfin, pour le ski alpin, 13 pistes sont abordables aux débutants.

MONTS JURA

1h30 de Lyon

https://www.paysdegex-montsjura.com/

Les Monts Jura proposent 41 pistes et 21 remontées mécaniques, rénovées ces dernières années. C’est l’une des meilleures stations pour le ski alpin. Pour les skieurs débutants, les pistes des Monts Jura seront parfaites. Pour les amateurs de ski de fond, un domaine de 140km est praticable. D’autres activités comme le chien de traineau, sont disponibles.

VILLARD DE LANS

1h45 de Lyon

https://www.villarddelans-correnconenvercors.com/

Il est le plus grand domaine de ski alpin du Vercors avec 125km de pistes. A seulement 2h de Lyon, vous pourrez skier au milieu de forêt de sapins. Parfaite pour les débutants, la station de Villard de Lans a aménagé un mini domaine pour se faire la main. Comptabilisant 4 téléskis et un télésiège, ce petit parcours contient que des pistes vertes et bleues. La station possède également de nombreuses pistes rouges et noires et propose 9 pistes de ski nordique et 7 sentiers de raquette. Villard de Lans offre aussi la possibilité de faire du ski de nuit. Cette grande station propose aussi de la patinoire, de la luge, de la glisse freestyle et même de la plongée sous glace !

LES 7 LAUX

1h50 de Lyon

https://www.les7laux.com/hiver/

Le domaine des 7 Laux regroupe 3 sites, le Pleynet, Prapoutel et Pipay. Composé au total de 51 pistes, la station des 7 Laux convient à tous les niveaux et tous les sports. Un espace est dédié aux snowboards, constitué de 4 zones de niveau. A noter que pour nos amoureux de poudreuse, plusieurs pistes ne sont pas damées. Un domaine de ski nordique est praticable jusqu’à 2000 mètres d’altitude. La station se trouve à moins de 2h de Lyon.

CHAMROUSSE

2h de Lyon

https://www.chamrousse.com/hiver

Chamrousse est une station qui convient au plus de monde. Située à 1650 mètres d’altitude, elle propose 90km de pistes de ski alpin, ski nordique et glisse freestyle. Cette station est parfaite pour les familles comme pour les sportifs. Elle se situe à 2h de Lyon en voiture.

Si vous n’avez pas réussi à chopper vos places pour l’un des nombreux concerts musicaux de 2024, vous pourrez vous rattraper en allant skier dans l’une des 5 stations les plus proches de Lyon … Elles sont toutes à moins de 2h de Lyon et accessibles à tous les niveaux.