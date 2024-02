Loto de la Saint-Valentin : un habitant du Rhône remporte 12 millions d'euros

La cagnotte avait atteint des sommets après neuf tirages consécutifs sans gagnant.

C'est une somme qui va faire un heureux. Un habitant du Rhône vient de remporter ce lundi le jackpot du Loto de la Saint-Valentin du 14 février.

Il avait coché les 7, 8, 16, 23, 35, 42 et le numéro chance 2 pour pouvoir mettre la main sur 12 millions d'euros ! La cagnotte avait atteint des sommets après neuf tirages consécutifs sans gagnant.

On est donc loin du précédent record et des 4 "petits" millions d'euros remportés il y a un an par une habitante de Saint-Didier-au-mont-d'Or.

L'identité de l'heureux élu n'a pas été communiquée par la Française des Jeux.