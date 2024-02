L’auteur de l’agression au cutter devant l'hôpital Nord-Ouest jugé ce mardi

Deux hommes, membres de la même famille, en sont venus aux mains ce samedi.

La scène s’était déroulée ce samedi après-midi entre 16h30 et 17h, sur le parking de l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône, sur la commune de Gleizé.

Deux hommes, membres de la même famille, en sont venus aux mains ce samedi entre 16h30 et 17h. Pour une raison encore inconnue, le plus âgé des deux et originaire de Lyon a dégainé un cutter qu'il a utilisé pour blesser son adversaire caladois, qui n’était autre que son beau-frère.

La victime grièvement blessée a été prise en charge par les équipes de l'hôpital voisin. L'agresseur quant a lui été placé en garde à vue. Il est poursuivi pour violences avec arme ayant entrainé une incapacité supérieure à 8 jours. L’homme sera jugé ce mardi à Villefranche-sur-Saône.