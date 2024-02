TCL : c'est la fin du ticket rouge ce jeudi à Lyon !

Il laisse sa place au billet sans contact.

Après avoir mis en place le règlement par carte bancaire en 2022, Sytral Mobilités, le gestionnaire des TCL, lance le billet sans contact ce jeudi. Et avec lui sonne la fin du ticket TCL.

Ce renouvellement du système de billettique offre de nouvelles possibilités plus écoresponsables et pratiques. Le président de la Métropole de Lyon et du Sytral Mobilités, Bruno Bernard, affirme que les actuels tickets rouges ont des "impacts environnementaux forts".

Inspirée de ce qui peut se faire à Londres, la nouvelle carte pour voyager sur le réseau TCL aura elle une durée de vie limitée. Car elle pourra être rechargée 10 fois, soit au maximum 100 tickets. Puis il faudra en acquérir une nouvelle. Cette dernière se valide en sans contact et se recharge aux bornes qui seront installées d’ici peu.

Rechargeable 10 fois

Chaque billet coûtera 20 centimes. Et ça, de nombreux observateurs estiment qu'il s'agit d'une nouvelle taxe qui ne dit pas son nom imaginée par les écologistes puisque voyager sans abonnement coûte désormais plus cher qu'avant.

Les billets sont non nominatifs et peuvent être prêtés à d’autres usagers.

En revanche, il ne sera pas possible de cumuler les différents tickets dans un billet. Si vous utilisez des tickets simples et des tickets famille, vous aurez deux billets différents, respectivement rechargeable 10 fois.