Manque de places d’hébergement d’urgence : un rassemblement à Lyon ce mercredi

Une mobilisation à l'appel du Collectif Hébergement en Danger.

Le rendez-vous est donné à 18h30 sur la place de la Comédie dans le 1er arrondissement.

Le Collectif Hébergement en Danger appelle à un rassemblement ce mercredi afin de dénoncer un manque de places d’hébergement d’urgence "grandissant chaque année, et des logiques de tri toujours plus inhumaines".

Mettant en avant des chiffres inquiétants, notamment une augmentation de 140% d’enfants à la rue depuis 2021 à Lyon, les professionnels de l’hébergement d’urgence "hurlent leur impuissance face à l’absence de considération des institutions au premier rang ; la Préfecture et la Métropole".

"Nous sommes face à une crise sans précédent : 14 000 personnes dans le Rhône sont en demande d’une solution de mise à l’abri (50% de plus qu’il y a 5 ans). Il n’est plus possible de leur répondre que la solution arrivera dans 5 ans (délai pour obtenir un logement social). Plus de 1200 personnes appellent le 115 chaque jour et se voient refuser une mise à l’abri", explique également le collectif dans un communiqué avec comme revendications "un habitat décent, salubre et digne pour toutes et tous, la régularisation de tous les sans papier, le respect des principes de l’inconditionnalité et de la continuité de l’accueil et l’abrogation de la loi asile et immigration".