Un rassemblement contre l’ultra-droite ce lundi à Lyon

Une mobilisation en soutien aux victimes des violences d’extrême droite.

Une manifestation est programmée à Lyon ce lundi soir, organisée par le collectif “Fermons les locaux fascistes“, en soutien aux victimes des violences d’extrême droite à Lyon. Le rendez-vous est fixé à 18h30 place de la Comédie, dans le 1er arrondissement.

Le collectif demande la notamment la fermeture des deux locaux identitaires, la Traboule et l’Agogé, dans le 5ème. Ce rassemblement intervient à la suite du jugement des deux agresseurs d’ultra droite qui ont grièvement blessé trois jeunes racisés, le 2 février dernier. Sinisha Milinov, qui a écopé de 6 mois de prison, était il y a encore peu de temps le porte-parole et chargé de recrutement du groupuscule Les Remparts. Ce clan d’ultra droite lyonnais siège au Vieux Lyon, dans les locaux de la Traboule et de l’Agogé. Précédemment, en ces murs se trouvait le QG de Génération Identitaire. “Faudra-t-il un mort pour que les locaux fascistes soient fermés ? “, annonce les membres du collectif.