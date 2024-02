Lyon : des militantes écologistes aspergent un tableau de soupe

Ce samedi après-midi, les visiteurs du musée des Beaux-Arts de Lyon ont été choqués.

Deux activistes écologistes de Riposte alimentaire ont jeté de la soupe sur le tableau Le Printemps de Claude Monet.

"L'art est le plus bel hommage à la vie. Nous l'aimons Mais nos futurs artistes n'auront plus rien à peindre sur une planète brûlée. Ils et elles ne rêveront plus, dans un monde aux multiples conflits. Nous avons encore le choix. Nous devons nous réveiller et résister", indique le collectif récemment créé.

Les militantes ont été interpellées et le musée va porter plainte.

Si une vitre protégeait la toile, de la soupe s'est peut-être introduite derrière selon l'adjointe à la Culture Nathalie Perrin-Gilbert. Un restaurateur tente actuellement de sauver le cadre datant du XIXe siècle, et un expert doit intervenir cette semaine pour faire oter la vitre et constater d'éventuels dégâts qui obligeraient la Ville de Lyon à lancer une restauration de l'oeuvre de Monet.

L'action a entraîné une vague de réactions négatives, sauf venant de la part du maire écologiste de Lyon Grégory Doucet.

Comment imaginer qu’en s’en prenant à une œuvre d’art, on fasse avancer la cause que l’on prétend servir ?



Plein soutien aux équipes du musée des beaux arts de Lyon. @mbalyon — Rachida Dati ن (@datirachida) February 10, 2024