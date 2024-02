Du monde sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes ce weekend

Le trafic est classé orange vendredi et samedi.

La circulation s’annonce chargée sur les grands axes routiers de la région.

Le trafic en Auvergne-Rhône-Alpes est classé orange ce vendredi par Bison Futé, même chose en Île-de-France. Cela fait suite au début des vacances de février pour les Parisiens, et ils sont nombreux à prendre la direction des stations de ski ce weekend.

Il est conseillé d’éviter l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry de 18h à 20h ce vendredi, même chose sur l’A7, entre Lyon et Orange, de 16h à 18h. Bison Futé recommande également de quitter ou traverser l’Île-de-France avant 14h, et d’éviter l’autoroute A72, entre Nervieux et Saint-Etienne, de 16h à 18h ce vendredi.

La circulation s’annonce chargée également ce samedi sur l’est de la France, classé orange par Bison futé. Il est recommandé d’éviter l’autoroute A6, entre Auxerre et Lyon, de 7h à 14h, d’éviter l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 10h à 16h. Même chose pour la route nationale RN85, entre Grenoble et Gap, de 9h à 14h ce samedi.