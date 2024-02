Des perturbations annoncées pour dimanche sur la ligne B du métro

Attention si vous avez prévu de prendre la ligne B du métro ce dimanche matin.

Elle ne circulera pas avant 13h pour une raison bien précise. Il s’agira en effet de "permettre l’intervention de nos équipes dans le cadre du plan de fiabilisation métro", peut-on lire sur le site des TCL.

Des bus relais seront mis à disposition et desserviront les stations de Gare Part-Dieu Vivier Merle à Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud toutes les 15 minutes jusqu’à 9h et toutes les 9 et 10 minutes de 9h à 13h.

D’autres fermetures sont à prévoir dans les prochaines semaines sur le métro B dans le cadre de ce plan de fiabilisation métro. La ligne sera notamment à l’arrêt le week-end du 2 et 3 mars mais également du 20 avril au 23 avril.