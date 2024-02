Les 5 restaurants les plus festifs de Lyon

Le beau temps revient petit à petit et l’envie d’hiberner est passée, Radio Espace a préparé pour vous une sélection de 5 restaurants festifs à Lyon ! Une liste pour tous les goûts, des Lyonnais les plus fêtards aux plus sages.

Docks 40

40 quai Rambaud, 69002 Lyon

Réservations au 04 78 40 40 40

Le Docks 40 vous offre un cadre intérieur et extérieur naturel raisonnant aux sons du jazz, de la soul, de la pop, du rock e de l’électro. Ouvert toute la semaine jusqu’à minuit, le jeudi et vendredi jusqu’à 5h et le samedi jusqu’à 6h, le Docks 40 propose une cuisine française au goût du jour. Idéal pour manger et faire la fête jusque tard le week-end, le Docks 40 est tout en un. Le restaurant festif organise souvent des soirées à thème, comme prochainement pour la Saint-Valentin ou sa soirée Docks’N Queen mettant à l’honneur le disco et la house.

Le Selcius

43 quai Rambaud, 69002

Le Selcius propose une grande terrasse en bord de Saône et un intérieur où l’on y respire l’air méditerranéen. Ce restaurant festif à la décoration bohème vous accueille du mardi au dimanche en été comme en hiver. Le restaurant se transforme en lieu de fête et instaure une ambiance house et pop grâce aux nombreuses soirées organisées. Le Selcius propose différents DJ.

Le Tilt

99 allée Jean Mermoz, Lyon, France

Pour nos Lyonnais aux alentours, Radio Espace vous propose le Tilt, situé à une trentaine de minutes de Lyon, à Massieux. Ce nouveau concept de Pub & Club propose de nombreuses soirées à thème le vendredi et le samedi soir de 18h à 3h pour une ambiance plus cool et de 23h à 5h pour les DJ set.. Le Tilt est composé de trois grandes salles, une grande terrasse et un restaurant.

Le Coco

13 Pl. Jules Ferry, 69006 Lyon

Installé à Paris depuis 2011, c’est à Lyon que Coco a décidé de poser ses bagages. Cette brasserie chic ravira les lyonnais qui veulent faire la fête sans excès tardif. Ouvert jusqu’à 2h tous les soirs, Coco accueille ses clients dans l’ancienne Gare des Brotteaux dans un cadre romantique. Le restaurant propose une cuisine traditionnelle française souvent accompagnée de chanteuses.

Le Passage

8 RUE DU PLÂTRE 69001 LYON

Comme son nom l’indique, ce restaurant festif se trouve tout au fond d’un passage. Reflétant une ambiance mystérieuse et énigmatique, le passage opte pour un menu jonglant entre Asie et Europe. Dès 23h, le restaurant se transforme en lieu de fête accompagné de ses nombreuses animations jusqu’à 3h. Ouvert du mardi au samedi, le Passage promet un voyage nocturne inoubliable.

Voici la liste des 5 restaurants festifs préférés de Radio Espace à Lyon et ses alentours ! Si l’humeur festive n’est pas encore au goût du jour, optez pour nos lieux anti-déprime…