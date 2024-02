Keolis mis en examen dans la mort de Johanna à Lyon

La jeune fille avait été percutée puis écrasée par un bus en janvier 2019.

Les interrogations et craintes de la mère de Johanna ont été entendues. La justice a accéléré la cadence dans l'enquête sur la mort de l'adolescente âgée de 15 ans le 19 janvier 2019, percutée puis écrasée par un bus arrivant de la rue Joseph-Serlin alors qu'elle traversait la rue de la République à hauteur de l'Hôtel de Ville de Lyon.

Depuis cinq ans, seul le conducteur du bus avait été mis en examen pour homicide involontaire. Pour sa défense, il avait d'abord indiqué aux enquêteurs avoir eu le soleil dans les yeux, avant d'axer son témoignage sur une visibilité très limitée à cause des nombreux passagers agglutinés à l'avant du bus C3.

Selon le Progrès, son employeur Keolis Lyon est désormais également mis en examen, là aussi pour homicide involontaire.

Le directeur général de la société qui exploite le réseau TCL Thomas Fontaine a été auditionné la semaine dernière.

Le juge d'instruction veut savoir si les conducteurs de bus étaient suffisamment formés pour faire face à ces situations fréquentes. Il a toutefois toujours refusé les demandes de la mère de Johanna d'organiser une reconstitution.

Reste à savoir désormais si des comptes seront aussi réclamés à la Ville et la Métropole de Lyon. L'absence de feux et de passages piétons lorsque Johanna Barthélémy avait traversé la rue de la Ré pourrait être reprochée à la Métropole, tandis que la mairie avait, en 2011, classé la rue sur cette portion entre l’Hôtel de Ville et Cordeliers en voie piétonne tout en conservant le passage des véhicules autorisés.