Une victoire à domicile pour les Lyonnais.

C'est une revanche pour l'OL qui recevait l'OM ce dimanche soir au Groupama Stadium. Les Lyonnais se sont imposés grâce à un but de Lacazette à la 37ème minute. Avec cette courte victoire, Lyon est désormais 15e de Ligue 1, mais à égalité de points avec Montpellier et Nantes, respectivement 13e et 14e.

Place désormais à la Coupe de France, le rendez-vous est donné ce mercredi, l'OL recevra Lille à 18h30.