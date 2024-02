Colère des agriculteurs : les blocages levés près de Lyon ?

Le mouvement est-il terminé ?

La FNSEA et les Jeunes Agriculteurs ont appelé ce jeudi à lever les blocages mis en place par les agriculteurs depuis plus d'une semaine. Cela fait suite à la conférence de presse du Premier ministre Gabriel Attal ayant notamment promis 150 millions d'euros pour les éleveurs, l'interdiction de l'importation de fruits et légumes traités avec le thiaclopride, la mise en pause du plan Ecophyto ou encore l'inscription de l'objectif de la souverainté alimentaire dans la loi et de l'agriculture comme "intérêt fondamental de la nation" dans le code rural.

Les blocages partout en France, eux, vont être levés. L'appel a en tout cas été lancé pour qu'il soit relayé localement. Autour de Lyon, l'A6 était coupée au niveau du péage de Villefranche-Limas, l'A7/M7 à Pierre-Bénite, l'A89 à Dardilly et l'A43 au péage de Saint-Quentin-Fallavier.

Il va toutefois falloir attendre pour une reprise normale de la circulation ; des inspections sont en effet nécessaires sur les routes.

La mobilisation reprendra dès lundi, mais pas sous la forme de blocages. Les fédérations et syndicats appellent leurs membres à travailler désormais avec les préfectures et les ministères pour que les promesses transforment l'essai et deviennent concrètes.