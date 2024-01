L’OL féminin face au Slavia Prague

Les joueuses lyonnaises disputent leur dernier match de poule.

L’OL féminin reçoit le Slavia Prague ce mercredi soir, dans le cadre de la sixième et dernière journée du groupe B de Ligue des champions. Avant cette rencontre, les Fenottes ont trois points d’avance sur Brann et, avec une différence de buts de +20, sont quasi assurées de tomber sur un adversaire plus confortable en huitièmes de finale. "Focalisée sur cette première place", Sonia Bompastor aura l’occasion de faire tourner après un mois de janvier très chargé et cinq matchs disputés depuis la reprise.

En effet, Lyon est déjà qualifié pour les phases finales de Ligue des champions. Coup d’envoi d’OL féminin-Slavia Prague ce mercredi soir à 18h45, au Groupama Stadium.