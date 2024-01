L'A7/M7 toujours bloquée par les agriculteurs près de Lyon ce mardi

L'axe est à nouveau fermé à la circulation depuis ce lundi.

L'A7/M7 est désormais bloquée par les agriculteurs au niveau de Pierre-Bénite. L'axe est fermé à la circulation entre la sortie 6 (Feyzin) et le diffuseur 4 (Pierre-Bénite Nord) dans le sens Sud-Nord et entre le diffuseur 4 et la jonction A7/A450 dans le sens Nord-Sud. D'importants embouteillages sont créés un peu partout dans le sud de l'agglomération. L'opération doit durer plusieurs jours. Même chose du côté de l’A6 près de Lyon, où un nouveau point de blocage est en cours depuis lundi soir et se poursuivra ce mardi, voire même jusqu’à vendredi.

Péages bloqués

Le blocage en cours du péage de Villefranche-sur-Saône pourrait durer toute la semaine annoncent les agriculteurs. Des tracteurs venus de l'Ain et du Beaujolais ont fait le parcours ce lundi après-midi entre Belleville et Villefranche-sur-Saône pour bloquer le péage dans les deux sens. Il est conseillé aux usagers de suivre les itinéraires suivants : A40, A42, A432, A46 dans les deux sens, pour rejoindre Lyon, ou contourner son agglomération en direction du Nord comme du Sud.

Pour tenter d’enrailler la colère des agriculteurs, le gouvernement promet des nouvelles annonces ce mardi dans la journée. Gabriel Attal quant à lui a reçu le président de la FNSEA lundi soir. Les forces de l’ordre sont toujours mobilisées en nombre sur le terrain.