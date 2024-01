Le lyonnais Aurélien Giraud va avoir sa statue au musée Grévin

Le skateboard fait son entrée dans le célèbre musée parisien.

Après le football, le rugby, la natation ou encore le tennis, un nouveau sport fait son entrée. Il s’agit du skateboard devenu une discipline olympique en 2017. Champion du monde aux Emirats Arabes Unis en février dernier, le lyonnais Aurélien Giraud aura désormais sa statue. Grand favori pour les JO de Paris cet été, il s’entraine notamment au skate-park de Gerland au sein de la capitale des Gaules.

Le sculpteur Stéphane Barret s’est occupé de la statue du jeune homme qui sera exposée dès le 23 février. "Six mois de travail ont été nécessaires pour créer le personnage d’Aurélien Giraud. Il s’est prêté avec amusement et curiosité aux séances de pose. La première, qui s’est déroulée aux ateliers de création de Grévin (…) Aurélien Giraud s’est donc prêté au jeu des photos, vidéos, captures d’images en 3D, mesures du visage et du corps et moulage des main. Un second rendez-vous a permis de confronter le modèle et le modelage en plastiline. Engin, plusieurs mois plus tard, les derniers détails tels que la coiffure et le maquillage du visage ont été vérifiés", peut-on lire dans un communiqué de presse.