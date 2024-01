Les 3 lieux anti-déprime à Lyon et ses alentours

Les vagues de grand froid sont de retour, la déprime arrive souvent avec… C’est pourquoi Radio Espace a préparé pour vous une liste de 3 endroits anti-déprime pour vaincre cet hiver capricieux qui fait des siennes.

Quiz room

Localisation : 51 Rue Denuzière, 69002 Lyon

Quand on est en déprime il vaut mieux être accompagné pour passer un bon moment, alors Radio Espace vous propose une après-midi à buzzer comme à la télé. L’expérience est complètement immersive grâce aux voix off, aux jingles et aux spots lumière. Entre amis ou en famille, la Quizz Room de Lyon en a pour tous les goûts : années 2000, culture gastronomique ou encore WTF. Il est également possible de faire un blindtest, original ou à thème. La quizz room propose même une version enfant. Une fois la partie terminée, vous pourrez boire un apéritif sur place pour finir en beauté. La quizz room peut accueillir de 4 à 18 joueurs.

SPA Cinq Mondes

Localisation : Grand-Hôtel Dieu

Quoi de mieux qu’un moment pour soi au chaud pour se détendre et évacuer le stress hivernal ? Radio Espace active son mode zen et vous propose une après-midi spa. C’est au cœur de la ville que se situe le SPA Cinq Mondes imaginé autour des rituels de beauté du monde. Il offre une atmosphère de tranquillité dans une ville pourtant si agitée. Plusieurs salles sont proposées aux différentes ambiances. Il est également possible de réaliser des soins en duo.

Exposition AMOUR du Musée des Confluences

Localisation : Musée des confluences

C’est une exposition débordant d’amour que propose le musée des Confluences jusqu’au 25 août prochain. L’exposition « A nos amours » parcourt 9 étapes ; de l’amour d’une mère envers son enfant à l’amour pour tous en passant par l’amour de son corps, le désir ou encore l’amour destructeur. Il est possible d’assister à cette exposition dès 10 ans, en famille, entre amis ou entre amoureux. A noter qu’une nocturne est organisé à l’occasion de la Saint-Valentin. Certaines conférences et projections seront également à noter dans vos agendas anti-déprime.

Les beaux jours sont là dans moins de deux mois, alors d’ici là voici nos recommandations d'activités anti-déprime à faire à Lyon ! Et pour les plus courageux, découvrez nos 6 balades hivernales à faire autour de Lyon.