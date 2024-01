OL-Rennes : une première mi-temps hideuse condamne Lyon (2-3)

Ce vendredi soir, en ouverture de la 19e journée de Ligue 1, l'OL recevait Rennes.

Une rencontre décisive pour les Lyonnais, qui entamait une série de trois matchs à domicile, avec comme objectif de s'éloigner de la zone rouge.

Durant 20 minutes, l'OL va largement dominer la rencontre, se procurant plusieurs occasions, asphyxiant leurs opposants. Mais que serait l'OL sans un but encaissé sur la première frappe adverse contre le cours du jeu ? Avec supplément ancien de la maison !

A la 22e, Martin Terrier profitait d'un ballon bêtement perdu par Rayan Cherki et marquait d'une lourde frappe du gauche avec l'aide du poteau (0-1).

A la 36e, Désiré Doué enterrait déjà les espoirs rhodaniens. Au duel avec Clinton Mata, il décrochait un tir surpuissant à l'entrée de la surface, ne laissant aucune chance à Anthony Lopes (0-2).

Et à la 41e, sur le troisième tir cadré, Rennes marquait le troisième but. Un corner bien travaillé permettait à Terrier d'inscrire un doublé (0-3).

A la mi-temps, Pierre Sage réalisait trois changements, avec les entrées en jeu de Gift Orban, Henrique et Ernest Nuamah, de retour de la CAN.

Un choix payant, tant l'OL montrait un visage totalement différent. A la 57e minute, Ainsley Maitland-Niles déposait tout le monde sur une belle accélération, centrait en retrait et Henrique réduisait l'écart (1-3).

Après un long creux, Alexandre Lacazette faisait vibrer le Groupama Stadium à la 78e minute. A la retombée d'un ballon dans la surface, le capitaine lyonnais trouvait le chemin des filets dans un trou de souris (2-3).

Aux fraises en première période, vaillants et conquérants en seconde, l'OL a montré deux visages. Le but égalisateur n'arrivait hélas jamais, et il fallait laisser Rennes repartir avec les trois points.

Dimanche prochain, il faudra davantage de constance lors de la réception de Marseille.