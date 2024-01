L'OL accueille Rennes ce vendredi soir

Un match en ouverture de la 19ème journée de Ligue 1.

Lyon doit se relancer en championnat. Ce vendredi soir, l’OL reçoit Rennes en position de 16e de Ligue 1. Il y a un peu moins de 15 jours, les Lyonnais s’étaient liquéfiés au Havre (défaite 3-1) et devront retrouver leur niveau de fin 2023 au Groupama Stadium.

Pour son premier match de l’année civile devant ses supporters, et sur une nouvelle pelouse attendue au tournant, l’OL ne pourra pas compter sur tout son effectif. Le staff lyonnais devra se passer de Duje Caleta-Car et certainement de Mama Baldé et Ernest Nuamah, trop justes après leur retour prématuré de la CAN.

Vendredi 21h

En revanche, ce match à domicile permet le retour de suspension de Jake O’Brien. Les supporters auront également l’occasion de voir évoluer pour la première fois au Parc OL les recrues Adryelson, Malick Fofana et Gift Orban.

Coup d’envoi d’OL-Rennes ce vendredi soir à 21h, au Groupama Stadium.