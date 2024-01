L’OL féminin en Autriche pour la Ligue des champions

Le club est déjà qualifié pour la suite de la compétition.

Les Fenottes se déplacent sur la pelouse des Autrichiennes de St Polten ce jeudi à 21h dans le cadre des matchs de poule. Pas question pourtant pour Sonia Bompastor de faire tourner son effectif : "Notre objectif est clair, on veut finir à la première place, c’est l’enjeu de ce matin. On va donc mettre l’équipe la plus compétitive".

Privée de Lindsey Horan, suspendue, la coach lyonnaise pourra compter sur le retour de Kadidiatou Diani pour renforcer son attaque. Car la volonté de marquer restera omniprésente : "L’efficacité dans le foot de haut niveau est un point important, c’est ce qui fait la différence. Marquer des buts, c'est important, on joue tous nos matchs avec beaucoup de motivations et la volonté de marquer beaucoup de buts. C’est notre manière de respecter l’adversaire et c’est ce qui nous permet de prendre du plaisir", a expliqué Bompastor en conférence de presse d’avant-match.

Face à une équipe qui devrait de nouveau jouer avec un bloc bas, les coéquipières de Selma Bacha tenteront donc de faire mieux que le 2-0 du match aller. "On a travaillé face à des équipes comme ça donc on a construit des repères, des automatismes avec l’expérience qu’on a là-dessus”, a assuré la technicienne, qui appelle son groupe à "assumer son rang".

Et Amel Majri de prouver que le message était passé : "On va montrer nos ambitions. On a la rage de gagner", a conclu l’internationale française.