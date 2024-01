Onze nominations aux César 2024 pour "Anatomie d’une chute" tourné dans la région

L’Académie des César a dévoilé ce mercredi la liste des nommés pour la prochaine cérémonie des César.

La cérémonie se déroulera le 23 février à l’Olympia.

Sans surprise, "Anatomie d’une chute" totalise de nombreuses nominations. Elles sont au nombre de onze exactement, notamment dans les catégories "Meilleur film", "Meilleure réalisation", "Meilleur scénario original" ou encore "Meilleur son".

La course aux récompenses se poursuit pour le film de Justine Triet tourné notamment dans la Vallée de la Maurienne en Savoie mais aussi à Grenoble et à Montbonnot-Saint-Martin en Isère. L’histoire est celle d’un couple et de leur enfant malvoyant qui vivent tous trois à la montagne. Un jour, le mari est retrouvé mort au pied de leur maison. La mère est inculpée malgré le doute et le jeune garçon de 11 ans assiste au procès.

"Anatomie d’une chute" a déjà reçu la Palme d’Or et deux Golden Globes. Coproduit par Auvergne-Rhône-Alpes, avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le film comptabilise 1,3 million d’entrées.

A noter que 5 autres films coproduits par Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma ont également été nommés aux César : "La voie royale", "De grandes espérances", "La montagne", "Interdit aux chiens et aux italiens" et "Vincent doit mourir".