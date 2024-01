Manifestation des agriculteurs près de Lyon : les usagers de la route invités à différer leurs déplacements ce mercredi

Annonce ce mardi soir de la préfecture de région.

"En raison du mouvement social, la circulation est perturbée sur le réseau routier en région Auvergne-Rhône-Alpes depuis ce mardi 23 janvier matin. Les perturbations devraient s’accentuer ces prochains jours avec des opérations « escargots » et de nouveaux blocages supplémentaires annoncés demain, mercredi 24 janvier : A7 de Orange à Montélimar, A47 à Givors, A49 en Drôme, A71, A75, A89 à Clermont-Ferrand, M6 à Limonest, N102 en Ardèche…", indiquent les autorités qui appellent les automobilistes à différer les déplacements non indispensables et à télétravailler.

Les agriculteurs dénoncent la non-application de la loi Egalim et la multiplication des normes administratives. Ils ont notamment été reçus ce lundi par Gabriel Attal. Si le Premier ministre a promis des annonces dans la semaine, ses interlocuteurs entendent l'obliger à se surpasser en multipliant les blocages dans le pays.