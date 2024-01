Les 10 plus grosses entreprises du Grand Lyon

Radio Espace vous présente les 10 entreprises qui ont le plus d’influence sur Lyon !

Implantées dans la capitale des Gaules, ces entreprises font tourner l’économie lyonnaise de par leur histoire, leurs produits, leurs services, leurs valeurs…

Renault Trucks

CA : 5,73 Md€ (2022)

Localisation : 99 Route De Lyon, 69800 Saint Priest

Créée en janvier 1957, la société Renault Trucks Grand Lyon est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de véhicules utilitaires et de poids lourds. Ses produits sont uniquement destinés aux professionnels en France et à l’international. La SAS a été qualifiée de Grande entreprise en 2021 avec 200 salariés. En 2022, Renault Trucks a atteint un volume total de 58 967 véhicules facturés.

https://www.renault-trucks.fr/

Descours & Cabaud

CA : 5,2 Md€ (2022)

Localisation : 10 rue Général Plessier, 69002 Lyon

Présent dans 13 pays et recensant 700 points de ventes animés par plus de 14 600 collaborateurs, Descours & Cabaud est le leader français de la distribution de fournitures professionnelles. Fondée en 1782, la plus ancienne entreprise lyonnaise s’est directement associée aux secteurs de l’industrie et du bâtiment promulguant des produits de BTP, métallurgiques, équipement de protection individuelle, chauffage, sanitaire, plomberie et beaucoup d’autres.

https://www.descours-cabaud.com/

Adecco

CA : 4,41 Md€ (2021)

Née en avril 1969, la SAS Adecco propose ses compétences dans le milieu du recrutement et le placement de personnel. Présente donc sur le marché de l’intérim et de l’emploi, Adecco propose des solutions sur mesure aux demandes des entreprises. Du BTP au médical passant par l’hôtellerie, Adecco cible de nombreux postes et domaines différents au sein de ses 52 agences répartis dans Lyon et ses alentours.

https://www.adecco.fr/

Sanofi

CA : 2.84 Md€ (2021)

Reconnue dans le monde entier comme un pôle d’excellence dans les sciences du vivant, Lyon accueille 5 sites Sanofi. L’entreprise présente un grand centre de production et de recherche et développement de vaccin à Marcy-l’Etoile ainsi que le site de production et des activités de R&D à Neuville-sur-Saône. L’entreprise est également spécialisée dans la production de médicaments. En 2019, l’entreprise a fourni plus de 900 millions de vaccins produits dans la métropole.

https://www.sanofi.fr/fr/

BioMérieux

CA : 3 589 000€ (2022)

Localisation : Craponne & Marcy-l’Etoile

BioMérieux est une entreprise qui offre des solutions aux diagnostics qui déterminent l’origine d’une maladie ou d’une contamination, principalement infectieuse. L’entreprise travaille également sur des produits agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. Présent dans 150 pays grâce à ses 42 filiales, BioMérieux se place comme pionnier de la santé depuis sa création en 1897. L’entreprise familiale est surtout reconnue pour sa culture in vitro qui a révolutionné la fabrication des vaccins.

https://www.biomerieux.fr/

SEB

CA : 822.24 M€ (2022)

Localisation : Place Ambroise Courtois, 69355 Lyon

Le groupe SEB, comprenant Tefal, Calor, Rowenta, Moulinex, Krups, Supor, WMF, est connu pour avoir révolutionné le quotidien de milliards de personnes. Née en 1857, la marque d’équipement domestique à étendu ses activités à plus de 150 pays. SEB est omniprésent dans l’univers de la cuisine, de l’entretien de la maison et dans le soin du linge et de la personne que se soit pour les particuliers ou les professionnels. Le groupe propose également des services de contenus numériques, de conseil en stratégie, management, informatique, marketing et communication.

https://www.seb.fr/

Compagnie Nationale du Rhône

CA : 1,718,539,000€ (2021)

Localisation : 2 Rue André Bonin, 69004 Lyon

La Compagnie nationale du Rhône est spécialisée dans la production d’hydroélectricité, le transport fluvial, les usages agricoles et est le premier producteur français d’énergie exclusivement renouvelable. Ouverte à l’international, la CNR est un acteur clé de la transition énergétique. En quelques chiffres, l’entreprise représente 25% de la part de l’hydroélectricité française et détient 49 centrales hydroélectriques, 60 parcs éoliens et 59 centrales photovoltaïques. Léon Perrier et Édouard Herriot ont fondé les prémices de cette entreprise en 1933.

https://www.cnr.tm.fr/

LDLC

CA : 567,4 M€ 2023

Créé en 1996 par un jeune ingénieur lyonnais, le Groupe LDLC est aujourd’hui le leader du e-commerce informatique et high-tech en France. Comptabilisant 7 sites marchands et plus de 1000 employés, l’entreprise relie plusieurs domaines comme l’informatique, du high-tech, la puériculture et l’éducation. A Lyon, l’entreprise détient de nombreuses boutiques physiques comme celles de Vaise ou Cordeliers mais également un site internet.

https://www.ldlc.com/

Panzani

CA : 583 M€ (2022)

En 1941, Jean Panzani fabrique et commercialise ses premières pâtes fraîches artisanales en France. Quelques années plus tard, alors que la grande distribution est en plein essor, la marque Panzani fusionne et donne naissance à Régia-Panzani, installée à Lyon. Aujourd’hui, Panzani est numéro 1 sur tous ses marchés et recense plus de 800 collaborateurs, 3000 agriculteurs partenaires et a vendu 433000 tonnes de produits en 2022. La marque revendique une image optimiste, audacieuse, proche et responsable.

https://www.panzani.fr/

April

CA : 590 M€ (2022)

Localisation : 114 boulevard Vivier Merle, 69003 Lyon

Leader du courtage grossiste depuis 1988, April se revendique comme « l’assurance en plus facile ». Au total, ce sont 15 000 courtiers et 2400 collaborateurs qui animent l’entreprise. April est présent dans 18 pays. April accompagne particuliers comme professionnels de toute taille, en France ou à l’international.

https://www.april.fr/