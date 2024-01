Tony Parker dans "Qui veut être mon associé?"

La quatrième saison de "Qui veut être mon associé?" débute sur M6 ce mercredi soir.

Trois nouveaux investisseurs rejoignent l'équipe originale, notamment Tony Parker.

Le président de l'ASVEL intervient en tant que patron d'Infinity Nine Group. "J’ai regardé toute la saison 3 et j’ai trouvé ça génial. Ça correspondait à mes valeurs, c’était sympa, bienveillant et ça pouvait changer la vie des gens. C’est ce que j’ai envie de faire dans mes investissements. Maintenant je regarde beaucoup comment je peux avoir un impact positif sur notre société", a-t-il expliqué en conférence de presse.

"Quand tu investis dans une entreprise tu investis sur l’humain, sur celui qui va porter l’entreprise au quotidien. Je me suis dit que j’allais faire l’émission et que si je me sentais porté, j’irais. Personnellement j’ai dépensé plus que ce que je voulais investir à la base, mais bon… C’est pour la bonne cause", a précisé Tony Parker.