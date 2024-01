Les 6 balades hivernales autour de Lyon

Parce qu’il n’y a pas qu’en été qu’on a le droit de se balader, Radio Espace vous présente les 6 balades hivernales près de Lyon à faire. Et c’est encore mieux sous la neige. Alors, équipez-vous et c’est parti !

Le Mont Thou

Point de départ : Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Point d’arrivée : Le Mont Thou

Durée : 2h

Niveau : Facile

Où que vous soyez il faudra en général prendre la voiture pour arriver au sentier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. On pose la voiture et on démarre la balade. Passant par un sous-bois et des chemins plus plats, la balade est accessible à tous. Petit à petit, la vue se dégage et motive les moins endurants. Sa vue panoramique à 180 degrés vous permettra d’apercevoir Fourvière, la Part-Dieu ou encore le Groupama Stadium.

Le tour du Lac Ternay

Point de départ : 2500 Maison du garde, Barrage du Ternay

Point d’arrivée : 2500 Maison du garde, Barrage du Ternay

Durée : 2h

Niveau : Facile

Rendez-vous au Barrage du Ternay pour débuter cette seconde balade. Débutez votre marche en longeant la piste, à pied ou à vélo. Une fois le tour du lac terminé il est possible de continuer la randonnée en empruntant le chemin du barrage qui vous fera arriver dans le centre d’Ecuville. Vous rencontrerez un hameau par la route de St-Julien-Molin-Molette, le bassin d’Annonay, et le hameau de Blanchard. De retour dans le centre d’Ecuville, vous retrouverez le chemin pour terminer le tour du lac et votre point d’arrivée.

Le lac des Eaux Bleues

Point de départ : Chemin de la Bletta

Point d’arrivée : Chemin de la Bletta

Durée : 2h30

Niveau : Facile

Situé tout près de Vaulx-en-Velin, le tour du lac est relativement plat et accessible. Passant par un chemin de terre, vous longerez les lacs du Drapeau, de la Droite et des Simondières, l’Île des Mouettes et la Presqu’île du Grand Brotteau.





Le bois de Serres à Ecully

Point de départ : Chemin de l’Orée du Bois à Dardilly

Point d’arrivée : Chemin du bois de Serres

Durée : 2h

Niveau : Facile

Une balade dans une forêt enneigée et sa centaine d’animaux … c’est ce qu’offre le bois de Serres d’Ecully. Plongé dans le calme et la nature, le bois de Serres surprend par sa diversité. Vous rencontrerez grand nombre d’espèce animale et végétale. Accessible en transports en commun ou en voiture, c’est une jolie balade au milieu de clairières et d’un pont. Un accès pour personne à mobilité réduite a été aménagé

La boucle du Mont Verdun

Point de départ : Place Henriette Bresson, Chasselay

Point d’arrivée : Place Henriette Bresson, Chasselay

Durée : 3h30

Niveau : Moyen

Munissez-vous de vos meilleures chaussures de randonnée et de vos bâtons pour parcourir le Boucle du Mont Verdun. Offrant une vue sur l'Ouest Lyonnais, les Monts du Lyonnais et le Pilat, il est presque étonnant d’obtenir un tel paysage si près du centre-ville. Pour les plus braves il est possible de faire d’une pierre deux coups puisque du Mont Verdun, il vous sera possible avec un peu de courage et bien emmitouflé, d’aller au Mont Thou !

L’Île Barbe

Point de départ : Les quais de Saône

Point d’arrivée : L’Île Barbe

Durée : 2h

Niveau : Facile

Pour tous les lyonnais qui habitent en centre-ville et qui n’ont pas envie de prendre la voiture, nous avons trouvé une balade en plein cœur de la ville. En démarrant par les quais de Saône, vous profiterez de l’architecture lyonnaise pour poursuivre jusqu’à l’Île Barbe. Nous vous conseillons de faire une partie à vélo, les quais peuvent être assez monotones. Arrivé à l’Ile Barbe, vous pourrez prendre le temps de flâner dans cet espace hors du temps

Plein d’autres balades sont accessibles depuis Lyon où la ville n’est pas avare de belles randonnées. Restez à l’affut de ces balades hivernales sur nos antennes.