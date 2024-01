Coup d'envoi de l’opération des "Pièces Jaunes" ce mercredi à Lyon

Un démarrage en présence de Didier Deschamps.

Le rendez-vous est donné sur la place des Célestins dans le 2e arrondissement. L’opération "Pièces Jaunes" 2024 débute ce mercredi avec l’objectif de récolter des fonds pour soutenir des projets "dans les établissements de santé pédiatriques publics et privés à but non lucratif". Il sera notamment possible d’aller récupérer sa tirelire dans les bureaux de Poste avant de la ramener jusqu’au 4 février.

35e édition

A l’occasion des Jeux Olympiques qui se dérouleront cet été à Paris, cette 35e édition sera placée sous le signe du sport et de ses bienfaits sur la santé pour les enfants et adolescents à l’hôpital.

Cette année, Lyon sera la ville de lancement des "Pièces Jaunes" avec la venue du parrain de l’évènement, le sélectionneur de l’équipe de France de football Didier Deschamps. De nombreuses animations et des concerts gratuits seront au programme de ce mercredi après-midi à partir de 14h sur la place des Célestins. A noter également la présence du maire de Lyon, Grégory Doucet, et de la vice-présidente de la Fondation des Hôpitaux, Anne Barrère.

Depuis 1989, l’opération "Pièces Jaunes" a permis à la Fondation des Hôpitaux de financer 9700 projets dans toute la France. Près de 2 millions d’euros de dons ont été récoltés lors de la dernière édition en 2023.