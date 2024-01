Froid : les capacités d’hébergement d’urgence renforcées dans le Rhône

La France connait actuellement un épisode de froid.

La préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a par conséquent annoncé ce lundi soir le renforcement des capacités d’hébergement d’urgence "pour prendre en charge les personnes les plus vulnérables repérées lors des maraudes".

Les autorités ont décidé d’activer plusieurs mesures comme le renforcement des maraudes, l’extension des horaires des accueils de jour sur tout le département du Rhône ainsi que la sanctuarisation d’une quinzaine de places au sein d’un centre d’accueil et la mobilisation provisoire de places d’hôtels "pour accueillir les ménages les plus fragiles repérés par la veille sociale et les maraudes renforcées".