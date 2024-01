L'ASVEL face à l’Etoile Rouge de Belgrade

Les basketteurs villeurbannais retrouvent l’Euroligue ce mardi soir.

Après sa victoire contre Kaunas jeudi, l’ASVEL retrouve l’Euroligue ce mardi. Les basketteurs villeurbannais reçoivent l’Etoile Rouge de Belgrade pour le compte de la 20e journée du championnat européen.

Avec un nouveau coach sur le banc en la personne de Pierric Poupet, les coéquipiers de Charles Kahudi vont tenter d’épingler une deuxième victoire à domicile sur la scène européenne face à des Serbes qui sont eux aussi dans la deuxième moitié du classement.

Coup d'envoi à 20h30

"Nous allons travailler plus pour gagner plus", a résumé lundi Michel Veyronnet. "En Euroligue, nous voulons que l’équipe retrouve du dynamisme et affiche de l’envie. Nous avons un objectif de comportement. Les résultats viendront ensuite", a confié le directeur sportif de l’ASVEL.

Le baptême du feu de Gianmarco Pozzecco débutera à 20h30 à l’Astroballe.