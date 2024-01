Les 5 évènements à Lyon qui vont faire vibrer votre année 2024 !

Les 5 évènements à Lyon en 2024

Radio Espace vous a préparé les 5 évènements lyonnais 2024 à ne surtout pas manquer ! Ils vous feront vibrer cette nouvelle année qui s’annonce riche en événements, qu’ils soient sportifs, festifs, conviviaux ou même encore éblouissants. Prêts à vous ambiancer avec les plus Lyon des événements ?

LE FESTIVAL DES NUITS SONORES

Les Grandes Locos, le Sucre, le HEAT, H7, la Sucrière, le Transbordeur.

7 au 12 mai 2024

Le festival des Nuits Sonores revient du 7 au 12 mai 2024 pour célébrer sa 21ème édition ! Ce festival ancré dans la vie lyonnaise depuis 2003, est un des festivals électroniques les plus respectés avec 200 artistes chaque année. De grands noms y sont passés comme Laurent Garnier, Patrick Vidal, Richie Hawtin, Jon Hopkins.

Venir aux Nuis Sonores, c’est participer à des scènes dans des lieux phares du festival : le Sucre, le HEAT, H7, la Sucrière, le Transbordeur.

Mais à noter cette année la nouveauté : Les Grandes Locos. Ce nouveau site remplace les mythiques Usines Fagor-Brandt et proposera différentes expériences grâce aux 4 scènes. Entre Kaba & Hyas, Mézigue, et Skrillex les Nuits Sonores 2024 risquent de vous faire découvrir un paysage artistique original ! Bref, un rendez-vous à ne pas manquer pour les fans d’électro

LA FÊTE DES LUMIERES

Tout Lyon

8 décembre

Comment manquer cette fête lyonnaise incontournable ? Comme chaque 8 décembre Lyon célèbre cette fêtes aux allures catholiques en illuminant la ville. En 2023, la Fête des Lumières a réuni plus de 2 millions de visiteurs autour de 32 œuvres lumineuses réparties dans toute la ville. Peu importe où vous vous promènerez, les endroits incontournables de Lyon seront ornés de jeu de lumières avec des perspectives, des thèmes et des histoires toujours différentes. Fourvière, le Vieux Lyon, la Place des Terreaux, la place Bellecour ou encore le parc de la Tête d’Or, il est impossible de passer à côté sans y jeter un coup d’œil. Alors n’oubliez pas de garnir vos fenêtres de lumignons !

LES MATCHS DE FOOT DES JO 2024

Groupama Stadium

24 -25 -31 juillet, 9 août

Les JO débarquent enfin en France cette année. La Capitale des Gaules sera mise en avant par le football. Au total 11 matchs, masculins et féminins, se disputeront au Groupama Stadium. La première rencontre masculine aura lieu le 24 juillet et le stade Décinois recevra d’autres matchs dont un quart et une demi-finale.

Déception pour les fans de football lyonnais qui n’auront pas la chance d’assister à un match de l’équipe de France masculine en 2024 dans le cadre des Jeux Olympiques. Mais pas de panique les Bleus affronteront amicalement l’Allemagne le 23 mars prochain au Groupama Stadium.

En revanche, l’équipe de France féminine disputera 2 matchs de poule le jeudi 25 juillet et le mercredi 31 juillet. Le vendredi 9 août 2024 se jouera le match pour la 3ème place avec par la suite la remise de la médaille de bronze au sein du stade lyonnais.

LA FOIRE DE LYON

Eurexpo

22 mars au 1er avril

Edouard Herriot disait « c’est l’endroit où faire le maximum d’affaires, sur le minimum d’espace, dans le minimum de temps, avec le minimum de frais ». Depuis 108 ans, la Foire de Lyon est un lieu de commerce et d’échanges proposant trois univers différents : la maison, le shopping et la restauration- gastronomie. Cette année encore, Eurexpo ouvrira ses portes pour accueillir la Foire de Lyon du 22 mars au 1er avril centré autour du « Jeu ».

LE FESTIVAL LUMIERE

Lyon, ville natale des pères du cinéma, accueillera le festival Lumière 2024 en octobre prochain pour célébrer sa 16ème édition ! Chaque année le festival dédié au cinéma prend place dans les 450 salles de cinémas de Lyon et sa Métropole. En 2023, plus de 166 000 festivaliers étaient présents et 180 films ont été projetés. Le festival est rythmé par des moments privilégiés avec des critiques de cinéma, des acteurs, films restaurés, des rétrospectives, des hommages, des ciné-concerts et bien évidemment la remise du Prix Lumière à une personnalité du cinéma. Ce dernier récompense l’ensemble de son œuvre. Alors qui succèdera à Tim Burton et Win Wenders ?

Plein d’autres événements feront de Lyon une ville riche. Suivez chaque jeudi sur l’Instagram de Radio Espace et reste à l’écoute pour les bons plans du week-end !