La nouvelle tarification du stationnement à Lyon mise en place "avant l’été"

Les propriétaires de SUV devront payer plus cher d’ici quelques mois.

A l’occasion de la présentation de ses vœux dans deux vidéos diffusées sur X (anciennement Twitter), Grégory Doucet a abordé plusieurs projets à venir dans les prochains mois, notamment la nouvelle tarification de stationnement à Lyon.

Annoncée en mai dernier, elle sera mise en place "avant cet été", a indiqué l’élu écologiste. "Plus juste, elle prendra en compte la situation économique et sociale des usagers, le poids et l’impact global du véhicule sur le climat ainsi que la place utilisée sur l’espace public", a expliqué Grégory Doucet.

Concrètement, les familles de 3 enfants et plus et les résidents ayant des revenus faibles auront droit à un "tarif solidaire et familial" s’élevant à 15 euros par mois, soit 5 euros de moins qu’actuellement. Les véhicules pesant moins de 1000 kg et les électriques de moins de 2200 kg bénéficieront également de ce tarif.

Le tarif standard sera lui de 30 euros par mois et concernera les véhicules à moteurs thermiques pesant entre 1000 et 1725 kg et les hybrides rechargeables jusqu’à 1900 kg. Un tarif majoré de 45 euros par mois sera mis en place pour les véhicules "les plus encombrants". Seront donc concernés les véhicules thermiques ayant un poids supérieur à 1725 kg, les hybrides rechargeables de plus de 1900 kg et les électriques de plus de 2200 kg.

Une "tarification simplifiée" permettant "aux artisans et aux professionnels de plus facilement stationner en ville" verra également le jour avant l’été.