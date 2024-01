David Bowie a désormais une rue parisienne à son nom !

C'est la première fois que le chanteur est honoré de cette manière.

Énorme star mondiale de son vivant, David Bowie n'a rien perdu de son aura, même après son décès en 2016, à 69 ans, des suites de son cancer du foie diagnostiqué en 2014. Véritable icône de la pop, ayant cassé de nombreux codes de l'industrie (notamment en abordant le sujet de sa bisexualité), son œuvre et sa vie continuent de fasciner, au point qu'une vente aux enchères d'un de ses manuscrits, organisée il y a quelques semaines, a atteint des sommes énormes. Alors qu'il a déjà eu droit à de nombreux hommages, on espère que celui rendu par la ville de Paris plaira à ses fans.

A partir de ce lundi 8 janvier, une rue du 13ème arrondissement va prendre le nom de David Bowie, et l'inauguration de la plaque aura lieu aujourd'hui à 16h, au 61 avenue Pierre Mendes-France. La cérémonie aura lieu en présence du maire du 13ème arrondissement, Jérôme Coumet, et de son adjointe en charge de la mémoire et du monde combattant. Une manière de souligner les liens particuliers de Bowie avec la France, premier pays étranger dans lequel la star s'est produite, alors qu'il n'avait que 18 ans, lors d'un concert au Golf Drouot. C'est aussi à Paris qu'il avait demandé sa femme en mariage.

Après l'inauguration de la plaque, une réception (gratuite) aura également lieu dans la salle des fêtes du quartier, pour une soirée qui sera animée par le biographe de David Bowie, Jérôme Soligny. Une exposition autour de la star a également été mise en place, à la galerie Athéna, jusqu'au 14 janvier. On ne sait pas ce qu'en pensent les habitants du quartier, mais une chose est sûre : ça sera toujours plus original que les rues au noms des politiciens de la Troisième Répubique...