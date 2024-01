Oullins et Pierre-Bénite fusionnent ce lundi !

Vive les mariées !

Après presqu'un an de polémiques et de tractations, la fusion entre Oullins et Pierre-Bénite entre en vigueur ce lundi 1er janvier. Un arrêté préfectoral permet la création d'Oullins-Pierre-Bénite, ou OPB pour les intimes.

Du point de vue des chiffres, OPB, d'une superficie de 8,9 km2, accueille près de 38 000 habitants, ce qui en fait la 8e commune la plus importante de la Métropole de Lyon. D'ailleurs, cette dernière ne compte plus 59 communes, mais désormais 58.

Comme pour chaque fusion de communes, la Poste garantit la distribution de courrier, tant que l'adresse est bien renseignée. Evitez simplement d'inscrire Pierre-Bénite si votre destinataire habite sur le secteur de l'ancien Oullins. L'administration française, elle, s'adaptera à ce changement en vous proposant désormais Oullins-Pierre-Bénite lorsque vous ferez des démarches, notamment pour éviter tout cafouillage en cas de doublons dans les noms de rues. Les deux codes postaux sont toujours valables. Enfin, il n'est pas nécessaire de refaire ses documents.

Les deux maires délégués promettent de nombreuses économies et une mutualisation des services.

Dans un premier temps, dès janvier, OPB permettra à ses habitants de faire leurs papiers d'identité en la mairie de Pierre-Bénite, ce qui n'était pas possible jusqu'alors. La décision a aussi été prise de déployer sur l'ensemble du nouveau territoire la brigade de police de nuit qui n'existait qu'à Pierre-Bénite. Les fonctionnaires pourront faire appel au Centre de supervision urbain d'Oullins et son réseau de caméras de vidéoprotection.