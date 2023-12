TCL : les métros et le funiculaire vont fonctionner toute la nuit pour le Nouvel An !

Bonne nouvelle pour les fêtards.

Le Sytral a pris la décision pour le réveillon de la Saint-Sylvestre de proposer un service continu pour les quatre lignes de métro et le funiculaire Saint-Just. Ils fonctionneront toute la nuit, jusqu'au 1er janvier au matin. Les fréquences entre minuit et 5h du matin entre chaque métro seront les suivantes : 9 minutes sur la ligne A, 4 minutes sur la ligne B, 11 minutes sur la ligne C et 7 minutes 30 sur la ligne D.

Quatre parcs-relais connectés au réseau de métros resteront également ouverts sans interruption pour permettre aux automobilistes n'ayant pas consommé d'alcool de retrouver leur voiture à n'importe quelle heure. Il s'agit de Vaise 1, Oullins, Vaulx-en-Velin La Soie et Mermoz.

Enfin, la fréquence des lignes de bus Pleine Lune a été renforcée, avec un bus toutes les 30 minutes.

Ce sont 150 agents TCL qui seront mobilisés sur le réseau pour venir en aide aux voyageurs.