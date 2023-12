Pénurie de chauffeurs de bus, pannes du métro : tout le monde déteste les TCL ?

Vivement la fin de l'année pour les TCL.

Que ce soit l'exploitant du réseau Keolis ou les élus écologistes du Sytral, personne n'a été épargné cette année à cause des gros problèmes rencontrés par les usagers.

A commencer par les pannes à répétition du métro, notamment sur la ligne B. Ce dimanche soir, en plein Réveillon de Noël et alors que des milliers de personnes comptaient sur le métro pour rejoindre leurs proches, les quatre lignes sont tombées en panne ! Un "problème d'énergie" qui a mis deux heures à être réglé ! Et pendant ce temps, faute de personnel, aucun message n'était inscrit sur le site des TCL et aucun bus-relais n'a été déployé.

Car le manque de chauffeurs de bus est le dernier pépin qui frappe le réseau. A tel point que désormais, il faut absolument regarder les horaires sur le site internet plutôt qu'aux arrêts. Car l'absence de chauffeurs fait que tous les bus ne passent plus forcément.

Les syndicats pointent du doigt les salaires trop bas proposés par Keolis. Ce qui fait que des candidats viennent se former puis repartent immédiatement dans le privé...

L'année 2024 sera-t-elle plus efficace ? Le Sytral promet que le rodage de la ligne B va prochainement se finir, après l'inauguration du prolongement vers Saint-Genis-Laval. Mais les promesses, les Lyonnais commencent à en avoir marre. La preuve avec de nombreux messages insultants sur les réseaux sociaux.

Honte à vous pour ce service déplorable en 2023

Vraiment

Remboursez les abonnements — Fred Summerson 🌈 🇫🇷 (@SummersonFred) December 25, 2023