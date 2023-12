Un point de deal démantelé à Vaulx-en-Velin

Dans cette affaire, six personnes ont été interpellées.

Six personnes ont été interpellées, dans le cadre du démantèlement d’un point de deal situé au 15 rue Lakanal à Vaulx-en-Velin. Par l’interpellation d’un client en possession d’héroïne le 11 décembre dernier, les forces de l’ordre ont procédé à des perquisitions qui ont conduit à d’importantes saisies de stupéfiants : 203 grammes de cocaïne, 138,8 grammes d’héroïne et 239 grammes de résine de cannabis, mais aussi une arme de poing et du matériel de cuisine destiné à couper l’héroïne.

Cocaïne, héroïne et cannabis

A l’adresse même du point de deal ont été ensuite retrouvés, le 13 décembre, 23,7 grammes d’héroïne, 9,8 grammes de cocaïne et 2,7 grammes d’herbe de cannabis conditionnés à la revente. Les six personnes interpellées par les policiers ont ensuite été placées en garde à vue.

Parmi eux, les forces de l’ordre ont identifié trois suspects majeurs. Agés entre 20 et 25 ans, ils sont poursuivis pour trafic de stupéfiants et deux d’entre eux le sont également pour occupation en réunion d’un espace commun. Ces derniers ont été placés en détention provisoire.

Le quatrième suspect, un mineur âgé de 17 ans, a été présenté au juge des enfants et fait l’objet d’un contrôle judiciaire en attente de son jugement. Le client interpellé au point de deal a reçu un avertissement pénal tandis que le dernier suspect a été relâché.