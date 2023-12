Les explications de Keolis après la panne géante des métros mercredi matin

Les lignes des métros A, B et D à Lyon étaient paralysées ce mercredi matin.

Le Sytral avait tout d’abord donné des précisions sur l'origine du problème ce mercredi matin : "Un départ de feu sur un onduleur s’est déclaré ce matin et a entraîné un arrêt des lignes de métro. Les pompiers sont intervenus et ont maitrisé la situation. Des agents TCL sont présents sur le réseau pour renseigner les voyageurs et les équipes sont mobilisées pour résoudre le problème".

Un peu plus tard dans la journée, c’est Keolis qui a livré des précisions au sujet de cette panne majeure :

"Un début d’incendie s’est déclaré au niveau d’un onduleur dans le bâtiment des TCL situé boulevard Vivier Merle. Un onduleur permet d’alimenter les systèmes d’énergies. Cet incident a donc engendré la rupture d’alimentation de l’ensemble des équipements électriques indispensables au fonctionnement du réseau métro (exploitation et information voyageur).

Malgré l’intervention rapide des équipes du SDMIS, l’ensemble des systèmes métro est devenu dysfonctionnel à partir de 8h20 entrainant l’arrêt des 4 lignes de métro mais également de tout le système d’information voyageur".

Analyse complète de l’incident

"Il a ensuite été nécessaire de mobiliser l’ensemble des équipes techniques (45 experts et techniciens) pour remettre les équipements en fonction et résoudre la situation dans les meilleurs délais. 125 volontaires de l’ensemble des métiers (marketing, projet, fonctions supports, exploitation, maintenance) étaient par ailleurs présents sur le réseau TCL pour orienter et accompagner les voyageurs.

L'exploitation de la ligne C a rapidement pu reprendre à 8h35 suivie de la ligne A à 9h15. La ligne D a repris en service partiel entre Gare de Vénissieux et Saxe Gambetta à partir de 9h25, puis sur l’ensemble de la ligne à 11h45 ; La ligne B a repris progressivement à partir de 10h30".

Keolis précise qu’une analyse complète de l’incident est en cours.