L'OL s'impose face à Nantes

Les Lyonnais sortent de la zone de relégation !

L’OL recevait le FC Nantes ce mercredi soir. Pour cette 17e et dernière journée de la phase aller du championnat de France, l’OL avait l’occasion de ne plus être barragiste au classement et de passer l’hiver au chaud.

Et pour la troisième fois consécutive, Pierre Sage alignait la même équipe que lors des succès contre Toulouse puis à Monaco. L’OL l’emporte 1-0 contre le FC Nantes, remonte à la 15e place et n’est donc plus barragiste du championnat.

Trêve hivernale

Pour la dernière de 2023, les supporters lyonnais ne se sont donc pas déplacé pour rien et on même assisté à ce qu’ils ne pensaient même pas voir cette saison : une troisième victoire de suite en Ligue 1 !

Place désormais à la trêve hivernale. L’OL rejouera le 6 janvier prochain, contre Pontarlier (N3) dans le cadre des 32es de finale de Coupe de France.