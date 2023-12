La circulation différenciée reconduite ce mercredi à Lyon

Une mesure qui fait suite à un épisode de pollution aux particules fines.

Les mesures mises en place depuis ce mardi restent en vigueur ce mercredi, et notamment la circulation différenciée. Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, "les conditions météorologiques devraient être favorables à une diminution progressive des taux de particules ce mercredi. Néanmoins la qualité de l’air devrait être encore dégradée à très mauvaise sur certaines zones plus restreintes : le bassin lyonnais et certaines zones urbaines alpines".

Seuls les véhicules affichant une vignette Crit'Air 1, 2 ou 3 seront autorisés à circuler au sein du périmètre de la Zone à faibles émissions (ZFE). Les itinéraires menant aux parcs-relais TCL sont exclus du périmètre, les voitures transportant au moins trois personnes bénéficient d'une dérogation à la restriction de circulation, tout comme les taxis et convois exceptionnels.

Limitation de la vitesse

De plus, les automobilistes doivent abaisser leur vitesse de 20km/h sur les axes où la vitesse limite autorisée est supérieure ou égale à 90km/h, et de 10km/h sur les axes limités à 80km/h.

Le secteur industriel et les chantiers BTP ont également des consignes strictes à appliquer, comme l'arrêt des activités génératrices de poussières ou l'utilisation de groupes électrogènes pour de l'alimentation non essentielle.

Enfin, il est interdit de brûler des déchets, et d'utiliser du bois comme chauffage individuel d'appoint.