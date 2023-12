Lyon : un bar à hôtesses dans le viseur de la justice

Quai Romain-Rolland, ce bar à hôtesses avait pignon sur rue, à deux pas de la cour d'assises.

Mais le dimanche 10 décembre, une vague d'arrestations a eu lieu dans cet établissement du Vieux-Lyon, suspecté d'être le théâtre de proxénétisme, de blanchiment et d'escroquerie. Le monde de la nuit et tout ce qu'il génère de plus sale résumé en quelques mots.

L'opération-choc aurait donné lieu, lors de la perquisition, à la saisie de 500 000 euros, à la détention provisoire de la gérante et au contrôle judiciaire des deux autres personnes mises en examen : l'enquête se poursuit en commission rogatoire, mais pour l'instant cinq prostituées seraient considérées comme victimes de proxénétisme.

Dans l'ambiance tamisée du French Kiss, bar à champagne et hôtesses du quai Romain-Rolland, semblent s'être déroulés des faits des moins recommandables. La maison, dont les maîtres-mots sont "séduction, discrétion et accueil chaleureux" a en effet offert à ses clients un accueil des plus... chaleureux, ou du moins enthousiaste : soupçonné de proxénétisme aggravé, blanchiment et escroquerie, l'établissement coquin est au coeur d'une enquête, déjà à l'origine de cinq arrestations le dimanche 10 décembre et à la mise en examen de trois personnes dont la gérante de l'établissement, selon Le Progrès.