Perturbations dans les métros lyonnais

Les lignes A et C sont concernées.

C'était une mauvaise surprise ce vendredi matin pour les usagers des TCL. Deux métros connaissaient d’importantes perturbations depuis le début du service.

La ligne A circulait uniquement de Vaulx-en-Velin La Soie à Charpennes Charles Hernu, les stations de Perrache à Masséna n'étaient sont plus desservies. En cause, selon des témoins à bord des rames, la présence d’une personne aux abords des voies. Il pourrait s’agir d’une tentative de suicide. La circulation a finalement pu reprendre vers 7h.

Reprise 10h

Par ailleurs, la ligne C est aussi victime d’une "perturbation majeure" ce vendredi matin. Cette fois à cause d’un incident technique, la ligne circule uniquement de Hénon à Hôtel de Ville Louis Pradel. La station Cuire n'est plus desservie. La reprise de la circulation est estimée à 10h, selon TCL.