Rhône : grève dans le secteur de l'hébergement

Les professionnelles dénoncent "un niveau de saturation inédit des places d’hébergement d’urgence et des logiques de tri toujours plus inhumaines".

Les professionnel.le.s de l’hébergement sont en grève ce jeudi. Le collectif Hébergement (soutenu par Coordination Urgence Migrants, Droit Au Logement, les Indignés du social, Inter-Squat 69, Jamais Sans Toit, Solidarité femmes à la rue, la Toile) fait notamment référence au cas d’une mère, et son enfant autiste en crise, une femme de 75 ans, un mineur sans famille, des familles avec un nourrisson de plus de 28 jours qui sont désormais à la rue, sans solution d’hébergement.

"Le dispositif d’hébergement d’urgence atteint un niveau de saturation inédit. A Lyon, 14 000 personnes sont aujourd’hui en attente d’une place d’hébergement ou d’un logement (50 % de plus qu’il y a 5 ans). Face à cette crise sans précédent, les associations ont interpelé la Métropole et la Préfète de Région. Cette dernière a répondu que des places se libéreraient par des accès au logement et qu’elle n’avait donc pas l’intention d’en créer davantage. Lorsque tous les indicateurs de production de logement sont à la baisse, lorsque le délai moyen d’obtention d’un logement social est de plus de 2 ans dans le Rhône, cette réponse est en déconnexion totale avec la réalité et l’urgence à agir" souligne le collectif.

Manifestation à 14h

Le collectif demande l’arrêt immédiat de toute remise à la rue, la création avant Noel de 2000 places d’hébergement supplémentaires sur la Métropole de Lyon pour répondre à la crise et la création d'un plan gouvernemental pour l'hébergement et le logement pour toutes et tous.

Une manifestation a lieu ce jeudi de la Métropole à la Préfecture. Le départ est prévu à 14h à la Métropole de Lyon, au 20 rue du Lac dans le troisième arrondissement.