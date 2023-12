L'OL féminin face à Brann ce mercredi

Le match va se jouer au Groupama Stadium.

Les Fenottes se retrouvent face aux Norvégiennes de Brann ce mercredi soir au Groupama Stadium. C'est le troisième rendez-vous européen de la saison pour l’OL féminin. Dans ce groupe B, les Lyonnaises affrontent celles qui ont également remporté leurs deux premiers matchs de cette campagne européenne : "Demain, on sera prêtes sur le plan athlétique. On se prépare pour ces gros matchs de Ligue des Champions depuis le début de la saison", assurait Sonia Bompastor en conférence de presse ce jeudi.

C’est pourtant avec de nombreuses incertitudes que l’OL se présente ce mercredi, avec notamment un doute qui persiste quant aux titularisations de Kadidiatou Diani et Selma Bacha. Comme si cela ne suffisait pas, Eugénie Le Sommer, Lindsey Horan et Vicki Becho sont indisponibles. Mais les Fenottes ont le luxe d’avoir une profondeur de banc et sont en parfaite capacité d’aligner une 14e victoire en autant de matchs officiels joués cette saison.

En face, Brann semble très bien parti pour accrocher une qualification pour les phases éliminatoires. Les Scandinaves ont bien négocié leurs deux premières échéances européennes (1-2 à St. Pölten et 1-0 contre Prague) : "On a bien observé cette équipe de Brann. C’est une formation qui travaille bien, avec beaucoup de qualités. C’est une équipe qu’on redoute car elles ont des joueuses devant qui peuvent poser des problèmes. On prépare très sérieusement cette rencontre", détaille une Sonia Bompastor méfiante avant ce match.

Il s’agira d’ailleurs de la première confrontation entre l’OL féminin et le SK Brann. Pour cette première, les coéquipières de Wendie Renard devront rendre une meilleure copie que contre St. Pölten, où elles s’étaient contentées d’un service minimum pour une courte victoire (2-0).

Coup d’envoi d’OL féminin-Brann ce mercredi à 21h, au Groupama Stadium.