La billetterie pour les Nuits de Fourvière ouvre temporairement ce mardi

La vente aura lieu jusqu'à jeudi.

On se projette déjà sur l’été prochain. Le festival a dévoilé la semaine dernière les quatre premiers concerts pour la prochaine édition qui se tiendra en juin 2024.

Dinos, Véronique Sanson,...

On pourra retrouver sur la scène du Théâtre Antique King Gizzard & The Lizard Wizard et Amyl and the Sniffers (le lundi 3 juin), la chanteuse Véronique Sanson (le vendredi 14 juin), le rappeur Dinos (le samedi 6 juillet) et Patti Smith Quartet (le mardi 16 juillet).

La billetterie ouvre en avant-première ce mardi matin à 11h, elle sera accessible exceptionnellement jusqu’à jeudi 17h, sur le site de vente en ligne des Nuits de Fourvière.