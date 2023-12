Défaillant au pied, le LOU loupe son entrée en Champions Cup

Ce samedi soir, le LOU Rugby se rendait en Angleterre.

A la peine en Top 14, la parenthèse Champions Cup devait permettre aux Lyonnais de trouver un peu d'oxygène face à Bristol.

Les hommes de Fabien Gengenbacher ont rapidement montré qu'ils avaient du répondant. A l'ouverture du score des Anglais dès la 6e minute, le LOU répliquait une minute plus tard par Ethan Dumortier.

La réponse vient d'Ethan Dumortier qui marque pour ses débuts en #InvestecChampionsCup cette saison! pic.twitter.com/x8gWPiZSLT — Investec Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) December 9, 2023

Et dans la foulée, le jeune Marvin Okuya aplatissait à son tour pour permettre aux Rouge et Noir de mener. Sauf que les deux transformations étaient ratées par Martin Page-Relo. Des points faciles ratés, et qui coûteront cher.

Car Bristol repartait de l'avant et inscrivait deux nouveaux essais avant la mi-temps, puis un troisième et un quatrième au retour des vestiaires pour mener jusqu'à 33-10.

La remontada lyonnaise était enclenchée par Thaakir Abrahams et son essai à la 58e. Semi Radradra l'imitait, puis Alfred Parisien à quelques minutes de la fin du match.

Mais il était trop tard et les Bears de Bristol l'emportaient (36-34) sur leur pelouse. Tandis que le LOU raflait tout de même les bonus offensif et défensif.

La libération au bout de la douleur?



Quel match dingue de @LeLOURugby à Bristol!! pic.twitter.com/P1jgiQWcWG — Investec Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) December 9, 2023

La compétition internationale se poursuivra samedi prochain avec la réception au Matmut Stadium de Gerland des Bulls de Pretoria.