La Fête des Lumières se termine : les Lyonnais globalement déçus ?

Ce dimanche soir se termine l'édition 2023 de la Fête des Lumières.

Quatre soirs d'illuminations qui ont récolté des avis assez mitigés sur les réseaux sociaux. On est habitué aux Lyonnais qui râlent face aux rues noires de monde et aux oeuvres qui peinent à innover.

Mais cette année, les visiteurs extérieurs ont également déploré le niveau de la Fête des Lumières et les parcours trop long à parcourir entre les oeuvres.

Il faut dire que la mairie de Lyon écologiste impose désormais un éparpillement plus important pour en faire profiter davantage de quartiers. Ainsi, la Duchère avait le droit cette année à une illumination créée avec les habitants du quartier. Sauf que rares sont les Lyonnais à s'y être rendus à cause du temps de trajet et de la mauvaise desserte en transports en commun, renforçant peut-être malgré eux le sentiment d'exclusion des Duchérois.

Bilan Fête des Lumières 2023 : nulle



(Constat nuancé fondé sur : Terreaux Bellecour Saone et Saint Jean)



Terminé bonsoir pic.twitter.com/BjSdFht1tS — Romain Meltz (@lemediapol) December 7, 2023

La fete des lumières a lyon cette année c’était nul a chier de fou sah j’colles, autant les autres années j’ai bien aimé mais la grave deçu c’est un 0 pointé — Dylan 🧘🏽‍♂️ (@Dylaaaan_98) December 9, 2023